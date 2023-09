Nach vier Monaten Stillstand Parkplatz von Edeka und Aldi in Uetersen: Pflasterarbeiten werden wieder aufgenommen Von Klaus Plath | 01.09.2023, 07:00 Uhr Auch dieser Teil des gemeinsamen Parkplatzes von Aldi und Edeka am Uetersener Gerberplatz wird jetzt modernisiert. Foto: Klaus Plath up-down up-down

Der Umbau der Aldi-Filiale am Gerberplatz in Uetersen ist fast abgeschlossen. Inzwischen sind die Restarbeiten an der Umgestaltung des Parkplatzes wieder aufgenommen worden. Das freut nicht zuletzt Edeka-Kaufmann Lennart Jensen, ebenfalls mit seinem Supermarkt dort ansässig.