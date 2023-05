Die Bäckerei Knaack wurde am Donnerstag eröffnet. Foto: Klaus Plath up-down up-down Geschäftsleben in Uetersen Wieder Neueröffnung am Gerberplatz: Bäckerei zieht bei Edeka-Jensen ein Von Klaus Plath | 05.05.2023, 10:00 Uhr

Jetzt gibt es einen zweiten Bäcker am Gerberplatz in Uetersen. Im Edeka-Markt ist der Umbau damit abgeschlossen. Doch vor der Tür stehen nach wie vor die Bagger. Denn die Pflasterarbeiten beim Parkplatz dauern an.