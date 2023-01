Horst Ermeling erkennt seinen (früheren) Supermarkt fast selbst nicht mehr wieder, nachdem eine Abrisskolonne am Montagmorgen mit der Demontage, hier der Kassenterminals, begonnen hatte. Foto: Klaus Plath up-down up-down Am Gerberplatz in Uetersen Schluss für Edeka Ermeling: So wird ein Supermarkt auseinandergenommen Von Klaus Plath | 30.01.2023, 17:47 Uhr

Was am Sonnabend noch Supermarkt gewesen ist, gleicht seit Montag einer Baustelle. Der ehemalige Edeka-Markt Ermeling in Uetersen wird entkernt und ausgeräumt, die nicht verkauften Produkte einem Verwerter übergeben.