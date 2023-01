Horst Ermeling an einem noch gut sortierten Verkaufsregal. Das werde in der letzten Woche schnell anders werden, mutmaßt er. Foto: Klaus Plath up-down up-down Am 31. Januar Edeka-Ermeling in Uetersen schließt: Das passiert in der letzten Woche Von Klaus Plath | 20.01.2023, 18:00 Uhr

Noch ein paar Tage, dann ist Schluss. Am 31. Januar schließt Uetersens Edeka-Kaufmann Horst Ermeling am Gerberplatz ab. Mit shz.de hat er darüber gesprochen, wie der die letzten Tage in seinem Supermarkt erleben wird.