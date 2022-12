Mehr als 20 Pakete haben die Schüler der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule für Menschen in Notunterkünften gepackt - und das schon zum siebten Mal. Foto: Inge Jacobshagen up-down up-down Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule Wedels Schüler packen Weihnachtspakete für Bedürftige Von Inge Jacobshagen | 16.12.2022, 17:00 Uhr

Seit nunmehr sieben Jahren packen die Schüler der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule Weihnachtspakete für Menschen in Notunterkünften in Wedel. Die Weihnachtsfeier für Wohnungslose und Bedürftige steigt am 17. Dezember vorm Stadtteilzentrum.