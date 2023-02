Anna-Lena Gans (hinten von links), Annalena Eggerstedt und Jörn Krause hoffen auf Bewerbungen, damit Fiete (vorn, von links), Marty und Sofia zukünftig verlässlich betreut werden können. Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down Personalengpässe an DRK Kita Holmer Eltern finanzieren Plakatwerbung für Erzieher-Suche Von Bastian Fröhlig | 22.02.2023, 12:00 Uhr

Um neues Personal für die DRK Bewegungskita in Holm zu gewinnen, haben Elternvertreter selbst Geld in die Hand genommen. Was Erzieher angeht, herrsche dort Notstand.