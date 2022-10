Jan-Philipp Kusnierz (links) und Robert Kastler (rechts) von den Stadtwerken Tornesch weihen gemeinsam mit Bürgermeisterin Sabine Kählert (Zweite von rechts) und den Mitarbeitern des Wohnungsunternehmens Semmelhaack Nils Osnabrügge und Annele Reimers die Carsharing-Station mit E-Ladesäule im Wohngebiet Tornesch Am See in der Straße Ohlenhoff ein. Foto: Sylvia Kaufmann up-down up-down Beitrag zur Mobilitätswende Nun auch Carsharing mit Ladestation im Wohngebiet Tornesch Am See Von Sylvia Kaufmann | 07.10.2022, 17:00 Uhr

Die Stadtwerke Tornesch haben im Wohngebiet Tornesch Am See in der Straße Ohlenhoff eine Carsharing-Station mit Ladestation für zwei Fahrzeuge eingerichtet. Es ist der dritte Standort dieser Art in der Stadt.