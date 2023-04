Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts gesehen hat, sollte sich bei der Polizei melden. Foto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down Einbruch über Ostern Diebe stehlen Bargeld und Schmuck aus Wohnung in Wedel Von Kristina Sagowski | 11.04.2023, 17:20 Uhr

Während des Osterwochenendes sind Kriminelle in eine Wohnung an der Gutenbergstraße in Wedel eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.