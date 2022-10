Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Foto: Fotostand / Gelhot via www.imago-images.de up-down up-down Polizei sucht Zeugen Tatort Holm: Diebe brechen Gaststätte auf Von Bastian Fröhlig | 27.10.2022, 15:51 Uhr

Einbrecher sind in der Nacht zu Donnerstag (27. Oktober) gewaltsam in ein Restaurant in Holm eingedrungen. Laut Polizei suchten sie Bargeld und Wertsachen.