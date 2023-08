Lesung im Elbmarschenhaus: Die bewegte Geschichte der Viermastbark Peking

Der Kulturverein Haseldorfer Marsch und die Integrierte Station Unterelbe im Elbmarschenhaus laden für Mittwoch, 6. September, zu einer Lesung in die Bandreißerkate, Achtern Dörp 3 in Haseldorf, ein. Ab 19.30 Uhr stellt die Pinneberger Autorin Sibylle Hallberg unter dem Titel „Rolling Home – die Peking durchkreuzt ein ganzes Jahrhundert“ die bewegte Geschichte der Viermastbark und ihrer Crew vor.

Verarbeitet hat Hallberg den Werdegang vom Stapellauf 1911 bei Blohm und Voss bis zur Restaurierung und der Hamburg-Rückkehr in den Hansahafen 2020 in ihrem Buch „Vom Leuchten steiniger Lebenswege“, das im März 2023 im Ihleo Verlag Husum erschienen ist. Die Autorin nimmt ihr Publikum mit auf eine Reise durch Gezeiten und Welten des 20. Jahrhunderts. Nicht fehlen wird bei ihrer Lesung die Ballade „Rolling Home“, für die sie im Oktober 2022 den Lyrikpreis der Hamburger Autorenvereinigung gewonnen hat.

Karten für die Lesung kosten im Vorverkauf 8 Euro. Sie sind über den Buchladen Lavorenz in Uetersen erhältlich (Großer Sand 26, 25436 Uetersen, (04122) 92570) sowie beim Kulturverein (Anne-Lena Krohn, unter (0171) 8566907 oder per E-Mail an kartenbestellung@kulturvereinhaseldorfermarsch.de). og

Mütter gründen Förderverein für die Haseldorfer Kita Elbarche

Nach dem Vorbild des bereits seit 1970 bestehenden Fördervereins der Grundschule Haseldorf haben fünf Mütter von Kindern aus der Kita Elbarche Haseldorf einen gemeinnützigen Förderverein für ihre Einrichtung gegründet. „In einem Kindergarten gibt es drinnen und draußen immer etwas zu reparieren, zu erneuern oder zu verbessern. Aber nicht alle Anschaffungen, Aktionen und Erneuerungen können durch den Kita-Haushalt übernommen werden“, erläutern sie in einem Informations-Flyer.

Mit Hilfe von Spenden, Aktionen und Mitgliedsbeiträgen will der Verein daher Geld sammeln, um diese Lücke zu schließen und zum Beispiel Spielzeug anzuschaffen oder besondere Aktionen für die Kinder zu finanzieren, die ansonsten nicht möglich wären. „Als neu gegründeter Verein stehen wir nun in den Startlöchern und freuen uns über Unterstützung jeglicher Art, um möglichst viel bewegen zu können“, sagt Mitgründerin Anna Zahn. Willkommen sind dabei Spenden und Mitgliedsbeiträge ab 12 Euro pro Jahr ebenso wie Ideen und praktische Mithilfe. Kontakt: Förderverein Kita Elbarche, Hauptstraße 24b, 25489 Haseldorf, E-Mail fv-kita-elbarche@gmx.de. og

Schadstoffmobil macht am 2. September Station in Wedel

Das Schadstoffmobil macht am Sonnabend, 2. September, Station auf dem Festplatz Schulauer Straße beim Freizeitbad in Wedel. In der Zeit von 11 Uhr bis 12.30 Uhr haben Bürger die Gelegenheit, alte Farben, Lacke, ausgediente Batterien und diverse Reste an Haushalts- oder auch Gartenchemikalien abzugeben. Die Annahme der Schadstoffe ist kostenlos. Darüber hinaus werden vor Ort auch kleine, kaputte elektrische Geräte bis zu einer Größenordnung von Toaster, Eierkocher und Kaffeemaschine – also etwa 30 mal 30 Zentimeter – entgegengenommen, denn diese Gegenstände dürfen nicht über den Restabfall entsorgt werden. Auch Antennen, Kabel, Stecker, Adapter und Telefondosen sind Elektroschrott. og