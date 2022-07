Nach wie vor gibt es in Uetersen drei Corona-Teststationen. Die Tests sind aber in der Regel kostenpflichtig geworden. FOTO: Symbolfoto: imago/Ulmer up-down up-down Corona-Test weiterhin möglich Die drei Testcenter in Uetersen machen weiter: Das ist jetzt wichtig Von Klaus Plath | 06.07.2022, 17:00 Uhr

Die neue Corona-Testverordnung des Bundes ist in Kraft getreten. Der Bürgerschnelltest ist in vielen Fällen kostenpflichtig geworden. Von den neuen Regeln sind auch die Testcenter in Uetersen betroffen.