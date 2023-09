Verkehrsbehinderungen Bahnunterführung in Tornesch muss halbseitig gesperrt werden Von Thomas Pöhlsen | 16.09.2023, 16:00 Uhr Die Bahnunterführung in Tornesch muss eine Nacht halbseitig gesperrt werden. Foto: Thomas Pöhlsen up-down up-down

Mit Verkehrsbehinderung muss rechnen, wer in der Nacht von Donnerstag (21. September) auf Freitag (22. September) in Tornesch die Bahnunterführung befährt. Die muss halbseitig für Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt werden.