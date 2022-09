Die Klosterkirche liegt am Rande des Uetersener Klosterquartiers. Das Gotteshaus selbst ist nicht Teil des Klosters beziehungsweise Adeligen Damenstifts. Foto: Reimer Wulf up-down up-down Tag des offenen Denkmals Der Kultur auf der Spur: In Uetersen wird Baugeschichte lebendig Von Klaus Plath | 05.09.2022, 18:00 Uhr

Der Tag des offenen Denkmals bietet Gelegenheit, tief in die Vergangenheit einzutauchen und sich auf Spurensuche zu begeben. Auch in Uetersen ist am 11. September so einiges los.