Die Feuerwehr Heidgraben rückte mit einem Fahrzeug aus. FOTO: Symbolbild: Tim Oelbermann via www.imago-images.de In Heidgraben Piepender Rauchmelder hält Feuerwehr am frühen Morgen auf Trab Von Klaus Plath | 07.06.2022, 17:33 Uhr

Heulende Sirenen am frühen Montagmorgen (6. Juni) führten zu einem Feuerwehreinsatz an der Hauptstraße in Heidgraben.