Christian Gröhl (von links), Peter Schauf, Martin Müsken und Alfons Lamberth sorgen beim 36. Uetersener Weinfest vom 1. bis 4. September für genussvolle Momente im Glas. Foto: Klaus Plath up-down up-down 36. Weinfest in Uetersen Corona-Pause beendet: Geselligkeit und Gaumenfreuden Von Klaus Plath | 01.09.2022, 19:02 Uhr

Das 36. Uetersener Weinfest ist „on air“. Gestartet am Donnerstag (1. September) kann es bis zum Sonntag (4. September) besucht werden. Natürlich auch in diesem Jahr an der Wassermühlenstraße.