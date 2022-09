Es fing damit an, dass wir uns Masken nähten, dann folgte „klick and collect“ und gründliches Händewaschen. Jetzt heißt es endlich: „Hurra, wir leben wieder!“, das feiert das Comedy-Duo „Bibi und Ina“ live im Burgkino Uetersen. Foto: Kim Jessen up-down up-down Männer müssen draußen bleiben Mädelsabend mit Bibi und Ina im Burgkino Uetersen Von Klaus Plath | 24.09.2022, 17:00 Uhr

Das starke Geschlecht muss vor die Tür, wenn das Comedy-Duo Bibi und Ina die Bühne erobert. So auch am 5. Oktober im Burgkino in Uetersen.