Im Kreis Pinneberg wird am 14. Mai zur Kommunalwahl gewählt. Foto: Peter Endig Wahl der Ratsversammlung Das sind die Ergebnisse der Kommunalwahl 2023 in Wedel Von Christian Uthoff | 08.05.2023, 16:34 Uhr

Am 14. Mai 2023 steht in Schleswig-Holstein die Kommunalwahl an. In Wedel wird eine neue Ratsversammlung gewählt. Das Ergebnis finden Sie am Wahlabend hier.