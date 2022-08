Das Martin-Luther-Haus ist das zweite Zuhause der Gemeinschaft in Uetersen. FOTO: Klaus Plath up-down up-down Christen feiern Jubiläum 125 Jahre Gemeinschaftsbewegung in Uetersen: Gottesdienst und Empfang Von Klaus Plath | 18.08.2022, 15:30 Uhr

Am Sonntag (21. August) feiert die Gemeinschaft in der evangelischen Kirche in Uetersen ihr 125-jähriges Bestehen. Dieser Geburtstag wird mit einem Gottesdienst und einem Empfang gewürdigt.