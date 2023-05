Als einzige Kita im Kreis Pinneberg bietet die Kita Kleine Strolche in Wedel Frühbetreuung ab 6 Uhr morgens an. Foto: Kristina Sagowski up-down up-down Versuch einer Erklärung Verwaltung im Kreuzverhör: Deshalb muss die Kita „Kleine Strolche“ in Wedel schließen Von Inge Jacobshagen | 12.05.2023, 17:34 Uhr

Der Betrieb der Kita „Kleine Strolche“ sei an einen Krankenhaus-Betrieb gekoppelt, ein Klinik-Betreiber aber nicht in Sicht, erklärte die Verwaltung in Wedel das Aus der Einrichtung. Eltern und Politik sind entsetzt.