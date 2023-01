Die Amtszeit von Rainer Jürgensen (56) endet am 31. März 2023. Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down Neuwahl im Amt Gums Darum möchte Rainer Jürgensen bei der Wahl zum Amtsdirektor unterliegen Von Oliver Gabriel | 20.01.2023, 18:00 Uhr

Er tritt am 23. Januar an, in der Hoffnung zu verlieren: Rainer Jürgensen (56) möchte den Posten des Amtsdirektors im Amt Geest und Marsch Südholstein abgeben. Shz.de hat mit ihm über seine Beweggründe gesprochen.