In der Rolandstadt am liebsten mit dem Rad unterwegs: ADFC-Sprecher Andreas Haemisch. Foto: Kristina Sagowski up-down up-down Andreas Haemisch vom ADFC „Wedel ist eigentlich prädestiniert, um mit dem Rad zu fahren“ Von Kristina Sagowski | 01.03.2023, 09:00 Uhr

Der ADFC Wedel wächst stetig. Doch an der Fahrrad-Infrastruktur in Wedel hapert es noch. Das soll sich mit dem Mobilitätskonzept ändern. Finanzierungsmöglichkeiten und das Jahresprogramm stellt der Verein am 15. März vor.