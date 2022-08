Am Sonntag (21. August) finden die Bemer Cyclassics, das große Radsportereignis im Norden für Amateur- und Profifahrer statt. Ein Amateurfeld kommt auch durch Uetersen. FOTO: Redaktion up-down up-down Straßen zeitweise gesperrt Cyclassics-Premiere in Uetersen: Hier sind die Radfahrer unterwegs Von Klaus Plath | 20.08.2022, 07:00 Uhr

Am Sonntag (21. August) werden die Cyclassics, in diesem Jahr heißen sie „Bemer Cyclassics“, ausgerichtet. Wegen des Radrennens gibt es viele Straßensperrungen. Auch in Uetersen wird es zu Verkehrsbehinderungen kommen.