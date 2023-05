Das Cityfest führt die Menschen zusammen. Auch für Sonntag werden Tausende erwartet. Archivfoto: Klaus Plath up-down up-down Kein Durchkommen am 7. Mai Cityfest in Uetersen: Diese Straßen werden am Sonntag gesperrt Von Klaus Plath | 04.05.2023, 17:00 Uhr

In Uetersen wird gefeiert: Am Sonntag (7. Mai) findet in der Innenstadt das Cityfest mit vielen Angeboten für Groß und Klein statt. Für das Fest werden mehrere Straßen gesperrt.