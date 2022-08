FOTO: Sonux Ensemble Konzert im Kloster Uetersen Am 28. August: Chorknaben freuen sich auf ihren großen Auftritt Von Klaus Plath | 24.08.2022, 10:00 Uhr

Die Chorknaben Uetersen geben am Sonntag (28. August) ein Konzert in der Gräfin-Bredow-Scheune. Die Kartenreservierung ist von sofort an möglich.