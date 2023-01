Wedeler sollten laut dem neuen Entsorger RMG auf Gelbe Säcke ausweichen. Als Ausgabestelle wurde kurzfristig das Rathaus genannt. Das hatte jedoch vor dem ersten Abholtermin gar nicht geöffnet. Foto: Oliver Gabriel up-down up-down Wechsel von GAB zu RMG Chaos und kein Ende um Gelbe Tonnen und Säcke in Wedel Von Oliver Gabriel | 02.01.2023, 18:11 Uhr

Bis zum ersten Abholtermin 2023 am 2. Januar gab es keine neuen Gelben Tonnen in Wedel. Bürger sollten auf Gelbe Säcke ausweichen, so Entsorger RMG. Ausgabe sollte im Rathaus sein. Das hatte aber geschlossen.