Unter der Moderation von Daniel Kölbl (rechts), Vorsitzender der CDU Tornesch, diskutierten die Teilnehmer über die Kita-Landschaft in Tornesch. Foto: Michaela Eschke up-down up-down Mangel an Kita-Plätzen CDU Tornesch setzt sich für zusätzliche Kindertagesstätte ein Von Michaela Eschke | 14.02.2023, 17:00 Uhr

Trotz Anbauten an drei Kitas kann der Bedarf an Plätzen in Tornesch voraussichtlich nicht gedeckt werden. Zu diesem Schluss kommt die CDU nach einem Meinungsaustausch mit Bürgern und Kindergarten-Leiterinnen.