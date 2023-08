Initiative für mehr Betreuungsplätze Bis 2027: CDU setzt sich für Bau einer neuen Kita in Tornesch ein Von Thomas Pöhlsen | 09.08.2023, 06:00 Uhr Kitas in Tornesch müssen ausgebaut werden, um zusätzliche Plätze zu schaffen. Dieses Foto entstand im September 2022 zum Richtfest der Erweiterung der Kita Wachsbleicherweg. Doch es fehlen weiterhin Plätze. Die Erweiterung der Kita Wachsbleicherweg ist übrigens mittlerweile abgeschlossen. Foto: Susi Große up-down up-down

Um dem Mangel an Betreuungsplätzen Herr zu werden, will die CDU eine weitere Kita in Tornesch bauen. Dazu startet sie nun eine Initiative im zuständigen Ausschuss der Stadt.