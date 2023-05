Alle Stimmen sind gezählt: (von links) die Wahlhelfer in Haselau Anuschka Patzenhauer, Gunter Küchler, Michael Reiß, Karl-Heinz Schölermann, Jannick Haupt, Rolf Herrmann und Karl-Heinz Rothe. Foto: Kirsten Heer up-down up-down Kommunalwahl 2023 CDU in Heist und Haselau wieder vorn bei Kommunalwahl Von Kristina Sagowski | 14.05.2023, 22:36 Uhr

Die Kommunalwahl 2023 ist Geschichte. Sowohl in Haselau als auch in Heist war die Wahlbeteiligung hoch. Und in beiden Gemeinden erhielt die CDU wieder die meisten Stimmen.