Carsten Schwenn sagt, dass es nicht zielführend ist, beim Thema Fußgängerzone über mögliche Leerstände in der Zukunft zu sprechen, so wie das Uetersens Bürgermeister getan habe. Derzeit gebe es keinen Leerstand, stattdessen werde investiert. 15 neue Geschäfte seien 2021 in die Fußgängerzone gezogen.

Foto: Klaus Plath