Präsentation in der Stadthalle Ordnung schaffen im Bleeker-Park Uetersen: Diskussion um neue Umgestaltungspläne Von Klaus Plath | 14.09.2023, 18:00 Uhr Der Cäcilie-Bleeker-Park in Uetersen mit seinen noch liegenden Grabsteinen. Sie sollen aufgerichtet werden. Ein neues Gestaltungskonzept, das die gesamte Neugestaltung des Parks betrifft, liegt vor und soll von der Politik jetzt diskutiert werden. Der Bleeker-Park ist Eigentum der Stadt Uetersen. Foto: Michaela Eschke up-down up-down

Wie soll der Cäcilie-Bleeker-Park in Uetersen umgestaltet werden? Es gibt Streit zwischen der Uetersener Politik und dem Landesamt für Denkmalpflege Kiel. Ein Gartengutachten soll die Wogen jetzt glätten. Vorgestellt wird es am 21. September in der Stadthalle.