Gestalten gemeinsam den Buß- und Bettagsgottesdienst in Uetersen: Gerlinde Gröger (von links) Kirsten Ruwoldt und Eberhard Kneifel. Foto: Klaus Plath up-down up-down Gottesdienst in Uetersen Innehalten, zur Einsicht gelangen, umkehren: Buß- und Bettag in der Klosterkirche Von Klaus Plath | 10.11.2022, 07:00 Uhr

Der kirchliche Feiertag Buß- und Bettag wurde in Schleswig-Holstein abgeschafft. In Uetersen wird es dennoch einen Gottesdienst geben. Er beginnt um 19 Uhr in der Klosterkirche. Der Gospelchor Adonai singt.