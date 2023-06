Bürgermeisterin Sabine Kählert (parteilos) muss sich spätestens am 5. Juli erklären, ob sie noch einmal antreten will. Foto: Sylvia Kaufmann up-down up-down Wahltermin wird festgelegt Bürgermeisterwahl in Tornesch: Tritt Sabine Kählert noch einmal an? Von Thomas Pöhlsen | 27.06.2023, 06:30 Uhr

Die Bürgermeisterwahl in Tornesch wirft ihre Schatten voraus. Am 5. Juli fallen erste Entscheidungen zu dem Urnengang, unter anderem ob er noch in diesem Jahr stattfindet.