Uwe Hüttner (links, CDU) wurde vom dienstältesten Gemeindevertreter, Dietmar Voswinkel (SPD), als Bürgermeister vereidigt. Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down Gemeindevertretung Holms Bürgermeister Uwe Hüttner (CDU): „Meine Frau hat mir erlaubt, weiterzumachen“ Von Bastian Fröhlig | 23.06.2023, 17:00 Uhr

Einstimmig hat die Gemeindevertretung in Holm Uwe Hüttner (CDU) wieder als Bürgermeister gewählt. Bei dem Dank an seine Frau tappte Hüttner allerdings in ein Fettnäpfchen.