8. Oktober – Sonntag der Entscheidung zum umstrittenen Wohnungsbauprojekt Wedel Nord. Nach erfolgreichem Bürgerbegehren sind nun rund 27.500 Abstimmungsberechtigte aufgerufen, beim Bürgerentscheid ihr Votum abzugeben.

Wie lautet die Fragestellung und was bedeutet „Ja“ und „Nein“

Wichtig ist, ganz genau auf die Fragestellung zu achten. Diese lautet:

„Sind Sie dafür, dass im Entwicklungsgebiet Wedel Nord mit der Ausnahme von Schulen und Kitas und bereits geltender Baurechte keine Planung und Bebauung stattfindet?“ Fragestellung des Bürgerentscheids zu Wedel Nord

Ein „Ja“ ist folglich eine Stimme für den Stopp der weiteren Planungen zu dem Wohnungsbauvorhaben des Elmshorner Unternehmens Semmelhaack und der Wedeler Firma Rehder. Laut Stadtverwaltung sind im Falle eines Erfolgs des Bürgerentscheids sämtliche Arbeiten an dem Projekt, bei dem in einem ersten Bauabschnitt bis zu 560 Wohnungen und insgesamt rund 1000 Wohneinheiten realisiert werden sollen, für einen Zeitraum von zwei Jahren ausgesetzt.

Mit einem „Nein“ votieren die Stimmberechtigten dafür, dass die Planungen weitergehen sollen. Nächster Schritt sollte die zeitnahe Aufstellung eines Bebauungsplans für den ersten Bauabschnitt sein.

Was bedeutet „mit Ausnahme von Schulen und Kitas und bereits geltender Baurechte“?

Die Passage in der Fragestellung besagt laut Stadt, dass auch bei erfolgreichem Bürgerentscheid die Planungen für Schulen und Kitas auf dem Areal weitergehen könnten. Zudem seien bereits bestehende Gebäude nicht von dem Stopp für Planung und Bebauung betroffen.

Wann ist der Bürgerentscheid erfolgreich?

Der Bürgerentscheid ist erfolgreich, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind: Die Mehrheit der Stimmberechtigten muss die Fragestellung mit „Ja“ beantwortet haben, und zudem muss diese Mehrheit aus mindestens 16 Prozent der Stimmberechtigten bestehen. In einer Beispielrechnung der Stadt mit Stand 27. August 2023 wären dies gerundet 4387 Ja-Stimmen bei zu diesem Datum 27.417 Abstimmungsberechtigten. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit „Nein“ beantwortet.

Die genaue Anzahl der Stimmberechtigten wird laut Verwaltung am 8. Oktober festgestellt. Die Benachrichtigungen hat die Stadt seit Anfang September verschickt.

Lesen Sie auch Umstrittenes Wohnbauprojekt Wedel geht am 8. Oktober in den Bürgerentscheid zu Wedel Nord

Wann und wo wird abgestimmt?

Abgestimmt wird am Sonntag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr in sieben Bezirken. Wo sich das jeweilige Abstimmungslokal befindet, ist auf den Benachrichtigungen vermerkt. Zudem gibt es auch beim Bürgerentscheid eine Briefabstimmung.

Wo werden die Ergebnisse veröffentlicht?

Die Ergebnisse der Abstimmung werden nach Auszählung der Stimmen auf wedel-schulauer-tageblatt.de sowie auf der Homepage der Stadt Wedel präsentiert.