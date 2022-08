Die J.-P.-Langestraße in Uetersen könnte schon bald in eine Tempo-30-Zone umgewandelt werden. FOTO: Klaus Plath up-down up-down Tempo 30 für mehr Sicherheit Bürgerwunsch in Uetersen: Autofahrer sollen runter vom Gaspedal Von Klaus Plath | 09.08.2022, 18:00 Uhr

Tempo 30 innerorts ist derzeit ein großes Thema. Auch in Uetersen. Derzeit rücken die J.-P.-Langestraße und der Tornescher Weg in den Fokus. Die Politiker in Uetersen beraten darüber am 18. August öffentlich.