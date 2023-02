In diesem Mehrfamilienhaus in Uetersen hat es nach Angaben des Anrufers bei der Leitstelle nach Rauch gerochen. Foto: Klaus Plath up-down up-down Alarmierung am Montagabend Rauchgeruch: Feuerwehr Uetersen rückt zur Reuterstraße aus Von Klaus Plath | 21.02.2023, 17:31 Uhr

Ein Feuerwehreinsatz führte die Rosenstädter Brandbekämpfer am Montagabend an die Reuterstraße. In einem Mehrfamilienhaus sollte es nach Rauch riechen.