Im Quartier Rosenredder an der Alsenstraße in Uetersen ist Frederic Kilian Wieg Projektleiter des Unternehmens Bonava, das dort 36 Eigentumswohnungen baut. Foto: Sylvia Kaufmann up-down up-down Preis sinkt um bis zu 50.000 Euro Darum werden in Uetersen jetzt Wohnungen in der Sparedition angeboten Von Sylvia Kaufmann | 03.12.2022, 07:00 Uhr

Von den 36 Eigentumswohnungen in der Wohnanlage Rosenredder in Uetersen sind bislang 13 verkauft. Um Interessenten trotz gestiegener Zinsen eine Finanzierung zu ermöglichen, bietet der Projektentwickler Bonava jetzt etwas Besonderes an. Das soll Interessenten Geld sparen.