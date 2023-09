„Was ihr nicht seht“ Ausstellung in Wedel: Bin ich ein Rassist, wenn ich nach der Herkunft frage? Von Inge Jacobshagen | 24.09.2023, 10:00 Uhr Rassismus kommt in Deutschland im Alltag auch ganz brutal vor. Foto: Inge Jacobshagen up-down up-down

Auf Instagram hat Blogger Dominik Lucha Schwarze und andere People of Color aufgerufen, ihre Rassismus-Erfahrungen zu teilen. Jetzt ist ein Querschnitt der Sprüche in der VHS Wedel zu sehen. Sie erschrecken und regen zum Nachdenken an.