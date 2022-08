Die Fahrradgarage am Tornescher Bahnhof soll noch in diesem Jahr abgerissen werden, um Platz für eine überdachte Bike-and-Ride-Anlage mit 308 Plätzen zu schaffen. An zwei weiteren Standorten am Bahnhof sollen zusätzlich 166 Fahrradabstellplätze entstehen.

Foto: Archivfoto: Sylvia Kaufmann