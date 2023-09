Tatort Rissener Straße Männer überfallen Tankstelle in Wedel und bedrohen Mitarbeiter mit Waffe Von Oliver Gabriel | 11.09.2023, 14:22 Uhr Polizei hofft bei den Ermittlungen auf Hinweise möglicher Zeugen. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa up-down up-down

Kurz nach Betriebsschluss drangen am Sonnabend zwei bewaffnete Täter durch den Personaleingang in die SB-Tankstelle an der Rissener Straße in Wedel ein. Ihre Beute: Geld, Zigaretten und Alkohol.