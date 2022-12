Bänke bieten den künftigen Bewohnern des Luisen Carrés Platz für Austausch, ein Springbrunnen sorgt für Abwechslung. Grafik: Renderkitchen up-down up-down Bauprojekt in der Wilhelmstraße Betreutes Wohnen in Tornesch: Luisen Carré soll 2024 fertig sein Von Susi Große | 14.12.2022, 18:00 Uhr

In der Wilhelmstraße in Tornesch entsteht aktuell ein neues Angebot für betreutes Wohnen. Im Luisen Carré wird es 46 barrierefreie Eigentumswohnungen in sechs Häusern geben. Pflegedienstleister ist die Pflege SH, die bereits die Märchensiedlung betreut.