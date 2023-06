Die Uetersener Gleichstellungsbeauftragte Eline Joosten greift Frauen bei offenen Fragen unter die Arme. Foto: Sylvia Kaufmann up-down up-down Selbstvertrauen stärken Beratungsangebote für Uetersenerinnen in Krisensituationen Von Sylvia Kaufmann | 10.06.2023, 14:00 Uhr

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Uetersen, Eline Joosten, weist auf Beratungsangebote für Frauen in Uetersen hin. Die Beratungen richten sich an Alleinerziehende sowie an Frauen, die ins Berufsleben zurückkehren oder sich neu orientieren möchten.