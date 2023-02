Große Vorfreude auf das Benefizkonzert: (von links) Sven Kamin (Moderation), Andrea Kohne (Wedeler Tafel), Alexander Fröschke (Wedel Marketing), Paul Schlottmann (Nowhere Men, DaWaDochMaWas, Initiator), Claudia Reinhard (Wedel Marketing) und Sabine Wosikowski (Stadtwerke Wedel). Foto: Dieter Napiwotzki up-down up-down Benefizkonzert für die Tafel Mit Songs der Beatles Bedürftige in Wedel unterstützen Von Kristina Sagowski | 11.02.2023, 16:00 Uhr

Die Beatles-Coverband „Nowhere Men“ sowie „DaWaDochMaWas“ und Katja Kaye treten am 25. März im Johann-Rist-Gymnasium in Wedel auf. Der Erlös des Benefizkonzerts geht an die Tafel.