Michael Rieck (von links), Jean Hapé, Christof Plautz, Thomas Kipp, André Leppin und Philip Maschke sind die neue Besetzung der Band „Grizzly Project“. Foto: Privat up-down up-down Benefizkonzert des „Grizzly Project“ Rock’n‘Roller erinnern in Neuendeich an verstorbenen Bandleader Von Thomas Pöhlsen | 29.03.2023, 07:00 Uhr

Ein stimmungsvolles Erinnerungskonzert an ihren verstorbenen Bandleader will die Band „Grizzly Projekt“ am 1. April in der Fahrradscheune in Neuendeich geben.