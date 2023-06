Petra Scholz (von links), Meike Schröckert und Nicolas Opeldus (alle Wedeler TSV), Kijuz-Leiterin Maren Kallies, Awo-Kita-Leiterin Michaela Navarro-Ristow, Lebenshilfe-Kita-Leiterin Antonella Klann sowie Brigitte Eydeler und Nina Müller von der Schulkinderbetreuung freuen sich, dass das Bekstraßenfest nach 2019 wiederbelebt werden kann. Foto: Oliver Gabriel up-down up-down Am 16. Juni Bekstraßenfest: Partymeile in Wedel für die ganze Familie Von Oliver Gabriel | 14.06.2023, 14:00 Uhr

Nach pandemiebedingter Pause seit 2019 steigt am 17. Juni endlich wieder das Bekstraßenfest in Wedel. Kijuz, die beiden Kitas am Ort, TSV und Schulkinderbetreuung haben als Veranstalter ein Programm für die ganze Familie auf die Beine gestellt.