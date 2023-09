125 Jahre TSV Uetersen Beim Mitmach-Tag in Uetersen durften alle mitspielen und mitturnen Von Michaela Eschke | 03.09.2023, 17:00 Uhr Erst zeigten die Turn-Kinder des TSV-Uetersen wie es geht, dann durften alle Gäste mitmachen beim Rollen und Handstand machen. Foto: Michaela Eschke up-down up-down

Einblicke in ihre Sportarten gaben Mitglieder des TSV-Uetersen am Mitmach-Tag. Zum Jubiläum wird es in Kürze auch ein Mitmach-Event in der Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle geben.