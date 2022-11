Wegen Rissen in der Fahrbahndecke ist mittlerweile laut Stadt die Verkehrssicherheit beeinträchtigt. Foto: Rainer Unkel via www.imago-images.de up-down up-down Fahrbahnsanierung Baustellen und Sperrungen: Hier wird es kommende Woche in Wedel eng Von Inge Jacobshagen | 25.11.2022, 17:30 Uhr

In Möllers Park, Breslaustraße und Reepschlägerstraße muss die Fahrbahn saniert werden. Dadurch kommt es in Wedel immer wieder zu Sperrungen. Auch in Lülanden wird gearbeitet.