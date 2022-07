In Uetersen wird zurzeit kräftig gebaut. FOTO: Symbolfoto: Bastian Fröhlig up-down up-down Baustellen in Uetersen Darauf müssen sich Autofahrer jetzt einstellen Von Klaus Plath | 05.07.2022, 17:00 Uhr

Der Kleine Sand in Uetersen wird für mehrere Monate zur Einbahnstraße. Was auf die Verkehrsteilnehmer in Uetersen noch zukommt, hat shz.de zusammengefasst.