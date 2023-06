Weil der Bunker, auf dem das neue Unterstufenhaus des Johann-Rist-Gymnasiums errichtet wird, keine eigene Sohlplatte hat und alle Lasten deswegen ausschließlich über die Wände in den Baugrund einleitet werden müssen, darf das Gebäude lediglich zwei Stockwerke hoch sein. Foto: Inge Jacobshagen up-down up-down Neues Unterstufenhaus Energieeffizienz beim JRG-Neubau in Wedel durch Holzskelett, Photovoltaik und Passivhaushülle Von Inge Jacobshagen | 19.06.2023, 06:00 Uhr

Ende 2024 soll der neue Unterstufentrakt am Johann-Rist-Gymnasium in Wedel fertig sein – so die Planungen. Die Investitionskosten von 10,15 Millionen Euro werden dank Infrastrukturprogramm mit 3 Millionen Euro gefördert.