Auf dem ehemaligen Firmengelände von Astrazeneca sind die Abbrucharbeiten bereits weit fortgeschritten. Jetzt haben Bagger dabei Versorgungsleitungen gekappt. Foto: Hans-Joachim Kölln up-down up-down Ehemaliges Astrazeneca-Areal Bagger kappen Gasleitung und Stromkabel bei Abbrucharbeiten in Wedel Von Oliver Gabriel | 22.03.2023, 17:04 Uhr

Panne beim Rückbau des ehemaligen Deutschlandsitzes von Astrazeneca am Tinsdaler Weg in Wedel: Abbrucharbeiter haben am Mittwochmittag (22. März) eine Gasleitung und ein Stromkabel beschädigt.